Eine Familie aus North Carolina trauert um die siebenjährigen Zwillinge Benjamin and Sebastian Pufall. Die beiden Buben spielten in der Nähe eines zugefrorenen Teichs, während ihre Mutter das Abendessen zubereitete. Die Kinder sind durch das Eis in das Wasser eingebrochen und ertrunken.

Mutter wollte ihre Söhne retten Laut einer Aussendung der Polizei ereignete sich der tragische Vorfall am Sonntag, dem 8. Februar in Onslow County. Die Buben waren gegen 17:30 im Freien spielen, während ihre Mutter, Barbara Zarlinga, das Abendessen kochte. Nachdem sie die Kinder zum Essen rief und keine Antwort erhielt, machte sie sich auf die Suche nach den Zwillingen. "Ich wusste in dem Moment nicht, dass er es war. Ich betete zu Gott, dass es nur ein Spielzeug war", erklärte Zarlinga gegenüber WITN. "Als ich dann ins Wasser ging, wusste ich, dass es keins war."

Die Frau zog Sebastian aus dem Wasser und leistete Erste Hilfe. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde Benjamin "schnell gefunden und aus dem Wasser geborgen". Die Siebenjährigen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie kurz darauf ihren schweren Verletzungen erlagen. Der Vorfall wurde laut der Polizei als Unfall eingestuft. "Dies ist ein herzzerreißender Tag für unsere Gemeinde. Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Familie, die einen unvorstellbaren Verlust erleidet", verkündete Sheriff Chris Thomas in der polizeilichen Aussendung.