In Peking haben sich am 19. Jänner dramatische Szenen abgespielt, als in einem Park ein streunender Welpe in einen zugefrorenen See eingebrochen ist und sich nicht mehr selbstständig aus dem Wasser befreien konnte. Ein Mann sah, wie der Hund um sein Leben kämpfte und verlor keine Sekunde, um dem Tier zu helfen.

Mann brach Eis mit Händen auf Wie Newsflare berichtet, wollte der Welpe aus dem See trinken, als er plötzlich einbrach. Ein Passant versuchte zunächst den Hund mit einem Schwimmring aus dem Wasser zu ziehen, was ihm nicht gelang. Anschließend zog sich der Mann aus und brach mit seinen Handflächen das Eis auf, um ins Wasser zu springen und den Hund zu retten. Tatsächlich konnte er den Vierbeiner wieder sicher an Land bringen.