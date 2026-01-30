China

Heldentat: Hundewelpe bricht in See ein – Mann springt nach

Hund mit weiß-braunem Fell blickt in die Kamera
Ein streunender Welpe wollte aus einem zugefrorenem See trinken, als er plötzlich in das eisige Gewässer fiel. Ein Passant schritt ein.
30.01.26, 10:33

In Peking haben sich am 19. Jänner dramatische Szenen abgespielt, als in einem Park ein streunender Welpe in einen zugefrorenen See eingebrochen ist und sich nicht mehr selbstständig aus dem Wasser befreien konnte. Ein Mann sah, wie der Hund um sein Leben kämpfte und verlor keine Sekunde, um dem Tier zu helfen. 

Mann brach Eis mit Händen auf

Wie Newsflare berichtet, wollte der Welpe aus dem See trinken, als er plötzlich einbrach. Ein Passant versuchte zunächst den Hund mit einem Schwimmring aus dem Wasser zu ziehen, was ihm nicht gelang. Anschließend zog sich der Mann aus und brach mit seinen Handflächen das Eis auf, um ins Wasser zu springen und den Hund zu retten. Tatsächlich konnte er den Vierbeiner wieder sicher an Land bringen. 

Die Heldentat wurde von einer Frau gefilmt, die gegenüber dem Medium berichtete, dass der Hund in eine Tierklinik zur Behandlung gebracht wurde. Das Tier sei in einem guten Zustand, jedoch leicht gestresst. Laut dem Tierarzt der Klinik war der Welpe erst drei Monate alt. Inzwischen wurde er adoptiert und lebt nicht mehr auf der Straße. 

