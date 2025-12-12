Welpe bei Minusgraden vor Grazer Tierheim ausgesetzt
Als eine Mitarbeiterin des Grazer Tierheims Arche Noah am Freitag zum Dienst kam, fand sie vor der Eingangstür eine Katzentransportbox: Darin kauerte ein Welpe, etwa vier Monate alt - die Pekinesenmischlingshündin wurde ausgesetzt.
"Draußen herrschten Minusgrade, in der Box lag nur eine dünne Decke", beschrieb der Tierschutzverein. Die kleine Hundedame habe gezittert und "kroch förmlich in die Arme von Tierpflegerin Lisa, die sie gefunden hatte."
Die Hündin - von den Tierpflegern "Elsa" nach der Disney-Eisprinzessin beannt - war allerdings gechipt: Sie stammte aus Mazedonien, mehr ließ sich nicht herauslesen.
Einen so jungen Hund bei Kälte "in einer Transportbox zu deponieren und wegzugeben, ist mehr als nur verantwortungslos", ärgern sich die Mitarbeiter des Tierheims. "Jeder Mensch, der sein Tier nicht behalten kann, kann sich an uns wenden."
"Elsa" muss nun für mehrere Wochen in Quarantäne und entwurmt bzw. geimpft werden. Danach wird ein Zuhause für sie gesucht.
