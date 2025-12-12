Welpe bei Minusgraden vor Grazer Tierheim ausgesetzt

Als eine Mitarbeiterin des Grazer Tierheims Arche Noah am Freitag zum Dienst kam, fand sie vor der Eingangstür eine Katzentransportbox: Darin kauerte ein Welpe, etwa vier Monate alt - die Pekinesenmischlingshündin wurde ausgesetzt.

Hündin bei Minusgraden vor Tierheim abgestellt

"Draußen herrschten Minusgrade, in der Box lag nur eine dünne Decke", beschrieb der Tierschutzverein. Die kleine Hundedame habe gezittert und "kroch förmlich in die Arme von Tierpflegerin Lisa, die sie gefunden hatte."