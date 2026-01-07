Oberösterreich

Zu dünnes Eis auf Linzer Badeseen: Eislaufen ist gefährlich

Tilted natural version, ice skates with reflection
Keine Eisaufbereitung und somit auch keine Eisfreigabe durch die Linz AG macht Wintersport auf den Seen gefährlich.
07.01.26, 13:54
Die Linzer Badeseen sind zwar teilweise zugefroren, das Betreten sei aber lebensgefährlich, hat die Linz AG Bäder am Mittwoch gewarnt. Das Eis auf Pichlinger See, Pleschinger See und Weikerlsee sei durchgängig nicht dick genug, um sich gefahrlos darauf bewegen zu können.

Darüber hinaus erfolge keine Eisaufbereitung und es gebe auch keine Eisfreigabe seitens der Linz AG, hieß es in einer Aussendung. Das städtische Versorgungsunternehmen verwies stattdessen auf die Kunsteisanlagen der Linzer Bäder.

