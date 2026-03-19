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Wollte zu Schiffswrack tauchen: Tourist (71) tot auf Meeresgrund gefunden

Ein begeisterter Taucher wollte sich in Florida ein Schiffswrack ansehen, doch während der Besichtigung unter Wasser verstarb er plötzlich.
19.03.2026, 10:58

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Taucher im Meer
Der 71-jährige Lonnie Lee Higgins wollte sich vor der Küste Islamoradas (Florida) das Wrack des Schiffs Eagle ansehen. Doch bei seinem Tauchgang am 13. März kam es zu Komplikationen: Higgings konnte nur mehr tot am Meeresgrund gefunden werden. 
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Mann stirbt während Tauchgang

Higgins, der bei der Inselgruppe der Florida Keys tauchte, wurde laut einer Erklärung des Sheriffbüros von Monroe County in einer Tiefe von 33 Metern auf dem Meeresgrund gefunden. Der 71-Jährige, der aus Columbia (Missouri) stammt, war begeisterter Taucher und verbrachte auch viel Zeit im Wohnmobil, in dem er mit seiner Frau durch das Land reiste.

Nachdem er gefunden wurde, begannen die Rettungskräfte mit den wiederbelebenden Maßnahmen. Higgins wurde kurz darauf ins Krankenhaus gefahren, wo er für tot erklärt wurde. "Ein Fremdverschulden wird bei dem Vorfall ausgeschlossen. Die Autopsie-Ergebnisse stehen noch aus", heißt es in der Erklärung abschließend. 

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Schiffswrack Eagle in Florida

Das Schiff, das der US-Amerikaner ansehen wollte, war 1985 noch unter dem Namen "Arron K." bekannt. Am 6. Oktober geriet es südlich von Miami in Brand. Das Schiff konnte nicht gerettet werden und wurde von der Florida Keys Artificial Reef Association gekauft. Mit dem verbrannten Schiff wurde ein künstliches Riff geschaffen. Im Dezember desselben Jahres wurde der 87 Meter lange Frachter versenkt. 

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