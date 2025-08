Tourist (38) reist für Haartransplantation in Türkei - und stirbt

Endlich wieder volles Haar. Das erhoffen sich viele Männer, die schon früh eine Glatze bekommen - und reisen für eine Haartransplantation in die Türkei. Für einen britischen Touristen endete der vermeintlich harmlose Eingriff nun tödlich.

Kurz nach Abschluss der Operation in der privaten CINIK-Klinik in Istanbul traten gesundheitliche Komplikationen auf. Der 38-Jährige wurde daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo nur noch sein Tod festgestellt werden konnte, wie u.a. der türkische Sender OdaTV und ntv berichten.