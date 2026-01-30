Jugendlicher starb nach Hai-Angriff in Ferienort

Bei einem Hai-Angriff an der Ostküste Brasiliens ist ein 13-Jähriger tödlich verletzt worden.

Der Angriff ereignete sich Behördenangaben zufolge am Donnerstag (Ortszeit) an einem Strand der Stadt Olinda im bei Touristen beliebten Bundesstaat Pernambuco. Der Bub sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.