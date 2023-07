Airline vermietet Kleidung, damit Passagiere weniger Gepäck mitnehmen

Sechs Shirts, drei Hosen

Einen aufsehenerregenden Vorstoß plant nun die zweitgrößte japanische Fluglinie Japan Airlines (JAL). Unter dem Motto „Any Wear, Anywhere“ will sie Passagieren die Möglichkeit bieten, eine passende Menge an Kleidung für die Dauer des Aufenthalts in Japan zu mieten.

In einem ersten Testlauf wird der Service bis September 2024 angeboten. Wer ihn nutzen möchte, muss sich aber aktuell noch mindestens einen Monat im Voraus auf der JAL-Webseite registrieren. Der Preis der Kleidungspakete liegt dabei vorerst zwischen 4.000 und 7.000 Yen (25 bis 45 Euro), im größten Paket sollen bis zu sechs Oberteile und drei Hosen enthalten sein. Mieter können dabei frei aus einer mit den Jahreszeiten rotierenden Kollektion wählen.

Mit dem Angebot sollen mehr Passagiere dazu bewegt werden, mit deutlich weniger bzw. gar keinem Gepäck zu fliegen. Das Ziel ist dabei aber nicht nur eine angenehmere Reise: „Mit immer mehr Menschen, die nach der COVID-19-Pandemie wieder fliegen, und angesichts des aktuellen Schwerpunkts auf Nachhaltigkeit gibt es weltweit eine wachsende Bewegung, um nachhaltigen Tourismus zu fördern“, erklärte JAL-Chef Yuji Akasaka.