Italien will in Diskos impfen

Italien denkt an die Immunisierung von Jugendlichen in Diskotheken. Der für die Kampagne zuständige Regierungskommissar Francesco Paolo Figliuolo rief die Nachtgastronomie zur Beteiligung auf, damit Jugendliche direkt geimpft werden können. Dies sei wichtig, um die Impfkampagne unter den jüngeren Generationen zu beschleunigen.

Der Verband der Disco-Betreiber signalisierte Kooperationsbereitschaft. Dieser plant zwei Versuche mit Großevents für Getestete und Geimpfte, um den Gesundheitsschutz bei den Veranstaltungen zu erproben. Am 5. Juni soll ein Experiment in der süditalienischen Adria-Hafenstadt Gallipoli starten, wo 2.000 Menschen unter freiem Himmel in der Disco "Praja" feiern dürfen. Ein anderer Test sei in geschlossenen Räumen des Clubs "Fabric" in Mailand geplant, Datum stand hier noch keines fest.