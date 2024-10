Imker schlagen Alarm: Aggressive Hummeln attackieren die Bienen

"Im Extremfall dringen Hummeln in die Nester ein, übernehmen den Bienenstock und nehmen ihn in Besitz", erklärte Terriaca. Die Zahl der angegriffenen Bienenstöcke nehme immer mehr zu. Die italienischen Imker stehen dem Problem derzeit hilflos gegenüber.

In den ersten vier Monaten des Jahres 2024 stiegen in Italien die Einfuhren von Honig aus dem Ausland um elf Prozent, wobei minderwertige Ware zu Billigpreisen gekauft und dann als einheimischer Honig verkauft wurde. In Italien wird laut dem Landwirtschaftsverband Coldiretti etwa ein halbes Kilo Honig pro Person und Jahr verbraucht, was unter dem europäischen Durchschnitt von 600 Gramm liegt.