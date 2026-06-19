Unfassbare Hitze: Bis zu 39 Grad in beliebtem Urlaubsland

Eine stabile Hochdrucklage sorgt in Italien derzeit für außergewöhnlich hohe Temperaturen mit Spitzenwerten von bis zu 39 Grad Celsius. Die Temperaturen liegen landesweit deutlich über dem saisonalen Durchschnitt, in einzelnen Regionen um rund acht bis neun Grad über den üblichen Werten. Betroffen sind sowohl die Tageshöchst- als auch die nächtlichen Tiefstwerte, wie Meteorologen am Freitag berichteten.

Besonders belastend ist die anhaltende Hitze in den Ballungsräumen sowie in der Ebene des Flusses Po. Auch an den Küsten wird vor hoher Luftfeuchtigkeit und schwüler Witterung gewarnt. In der Nacht sinken die Temperaturen vielerorts nicht unter 25 Grad. Im Norden Italiens können zudem örtliche Gewitter auftreten, vor allem in den Alpen- und Voralpenregionen. Diese entladen sich laut Meteorologen aufgrund der starken Hitzewelle, führen jedoch nur zu einer leichten Abkühlung.

Hochdrucklage soll stabil bleiben

Auch in den kommenden Tagen soll die Hochdrucklage stabil bleiben. Erwartet werden weiterhin sehr hohe Temperaturen und eine anhaltende Hitzebelastung für die Bevölkerung. Behörden empfehlen, insbesondere in den Mittagsstunden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten und körperliche Anstrengungen zu reduzieren.