Hitzewelle ab Mitte nächster Woche: Bis zu 35 Grad

In der kommenden Woche erreicht Österreich eine Hitzewelle. Bis zur Wochenmitte bleibt es zwar noch wechselhaft, ab Mittwoch werden dann von den Meteorologen von Geosphere Austria aber Temperaturen von 30 Grad und mehr prognostiziert. Am Freitag werden für die städtischen Bereiche sogar 35 Grad erwartet. Begleitet wird die Hitze immer wieder von Gewittern. Schon am Montag scheint zumindest zeitweise im Großteil des Landes die Sonne. In der ersten Tageshälfte kommt es nur stellenweise, vor allem im Norden und über der Landesmitte, zu leichten Regenschauern. Am Nachmittag wachsen Haufenwolken am ehesten im Südosten bis in große Höhen empor, dort sind dann ein paar meist isolierte Regenschauer oder auch Gewitterzellen möglich. Die Frühtemperaturen erreichen acht bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 19 bis 25 Grad.

Die erste Tageshälfte des Dienstags verläuft über weite Strecken freundlich, oft auch recht sonnig. Erst am Nachmittag ziehen von Westen ausgedehntere Wolken auf, die den sonnigen Wettercharakter zeitweise trüben und vereinzelt im Bergland auch etwas Regen bringen können. Die Frühtemperaturen umspannen sieben bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 21 bis 27 Grad. Temperaturen werden heißer Während der ersten Tageshälfte sorgt am Mittwoch Tiefdruckeinfluss in hohen Schichten für anfangs labile, und somit schauer- und gewitteranfällige Verhältnisse. Davon sind bis zum Nachmittag alle Landesteile betroffen. Zum Abend hin lockern die meisten Wolken von Westen her wieder auf, und überall sind noch ein paar Sonnenstunden zu erwarten. Die Frühtemperaturen liegen bei zehn bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 26 bis 30 Grad. Mit Hochdruckeinfluss über Mitteleuropa startet der Donnerstag verbreitet sonnig. Vom Berg- und Hügelland ausgehend bilden sich bereits am Vormittag Quellwolken, nachfolgend Wärmegewitter. Am Nachmittag ist verbreitet mit lokalen Regenschauern und auch mit Gewittern zu rechnen, der Niederschlagsschwerpunkt liegt dabei im Süden und Südosten. Frühtemperaturen: 13 bis 21 Grad, Tageshöchsttemperaturen: 26 bis 33 Grad.