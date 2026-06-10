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Niederösterreich

Spendenaufruf: Kater Salem nach Fenstersturz und Not-OP in Lebensgefahr

Kater Salem kämpft nach schwerem Fenstersturz um sein Leben. Weil die Besitzer die Kosten nicht mehr tragen können, springt Tierschutz Austria ein.
10.06.2026, 13:30

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Kater Salem

Der junge Kater Salem schwebt nach einem Fenstersturz aus großer Höhe in Lebensgefahr: Er erlitt einen Riss in der Lunge mit Pneumothorax sowie eine Zwerchfellhernie, wurde notoperiert und wird nun intensivmedizinisch betreut.

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Tierschutz Austria hat den Fall übernommen, weil die bisherigen Besitzer die hohen Behandlungskosten nicht mehr stemmen konnten – ein Schicksal, das der Organisation zufolge in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer häufiger vorkommt.

Nächsten Tage sind kritisch

"Salem hat kaum noch Luft bekommen. Die Verletzungen waren dramatisch. Die nächsten Tage sind kritisch – wir hoffen sehr, dass er es schafft", sagt Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria, Österreichs größtem Tierheim mit Sitz in Vösendorf (Bezirk Mödling).

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Salem zählt zu den sogenannten "Not-Fellen" des Tierschutzhauses – Tiere, die schwer verletzt oder krank aufgenommen werden und besonders intensive medizinische Betreuung benötigen. Ob er die schweren Traumafolgen vollständig übersteht, ist noch ungewiss. Die kommenden Tage sind entscheidend, heißt es in einer Aussendung der Organisation.

Spenden für Kater Salem

Die Kosten für Operation, Klinikaufenthalt und Nachsorge sind bereits jetzt erheblich. "Wir appellieren an die Öffentlichkeit, Salem mit einer Spende zu unterstützen. Jedes Bisschen hilft, damit er eine Chance auf ein glückliches Leben bekommt", sagt Scheidl.

Wer das größte Tierheim in Österreich unterstützen will, kann hier spenden: Not-Felle: Versorgung dank Spenden - Tierschutz Austria

Mödling
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