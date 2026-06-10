Spendenaufruf: Kater Salem nach Fenstersturz und Not-OP in Lebensgefahr

Der junge Kater Salem schwebt nach einem Fenstersturz aus großer Höhe in Lebensgefahr: Er erlitt einen Riss in der Lunge mit Pneumothorax sowie eine Zwerchfellhernie, wurde notoperiert und wird nun intensivmedizinisch betreut.

Tierschutz Austria hat den Fall übernommen, weil die bisherigen Besitzer die hohen Behandlungskosten nicht mehr stemmen konnten – ein Schicksal, das der Organisation zufolge in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer häufiger vorkommt. Nächsten Tage sind kritisch "Salem hat kaum noch Luft bekommen. Die Verletzungen waren dramatisch. Die nächsten Tage sind kritisch – wir hoffen sehr, dass er es schafft", sagt Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria, Österreichs größtem Tierheim mit Sitz in Vösendorf (Bezirk Mödling).