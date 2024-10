Rückkehr nach 7 Monaten im All: ISS-Raumfahrer erfolgreich gelandet

Rund 200 Experimente an Bord der ISS

Sie flogen mit einer "Crew Dragon"-Kapsel der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk, die kurz nach dem Auftreffen im Meer geborgen wurde. Im Gepäck haben die Raumfahrer nach Angaben der NASA wichtige Forschungsergebnisse. Die "Crew 8" habe an Bord der ISS an rund 200 Experimenten geforscht - unter anderem an Stammzellen und Pflanzen. Zudem testeten sie auch, ob Druckmanschetten an den Beinen dabei helfen könnten, gesundheitlichen Problemen bei Astronauten vorzubeugen.