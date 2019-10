Isolierte Familie: Vater wird dem Haftrichter vorgeführt

Wieso der Mann die Kinder derartig von der Außenwelt abgeschottet hat, ist offiziell noch nicht geklärt. Es mehren sich aber die Anzeichen darauf, dass extreme religiöse Ansichten dahinter stehen. Die beiden Verdächtigen lernten einander demnach in der Moon-Sekte kennen, haben dann aber eine eigene Gruppe gegründet. Die Vereinigungskirche (offizieller Name, Anm.) in Österreich hat jedenfalls bestätigt, dass der Vater der Kinder "Mitte der 1980er-Jahre kurz Mitglied unserer Bewegung war, und dass er an psychischen Problemen litt". Er sei 1987 aus der Organisation ausgetreten. Sein Bruder sei indes weiter Mitglied der Vereinigungskirche, habe aber seit 1984 nichts mehr von sich hören lassen.