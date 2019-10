Isolierte Familie: Kinder gegen ihren Willen festgehalten

Im rätselhaften Fall der isolierten Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden geht die Polizei nun davon aus, dass die sechs Kinder gegen ihren Willen festgehalten wurden. "Wir denken, dass die sechs Personen dort nicht aus freiem Willen gelebt haben", sagte die Sprecherin der Polizei der Provinz Drenthe, Nathalie Schubart, am Donnerstagabend der dpa.

Die Polizei schließt auch nicht aus, dass die Hintergründe des Falls in einer Art Sekte liegen könnten. Es werde untersucht, "ob es hier um eine besondere Glaubens- oder Lebensgemeinschaft ging".

Hohe Bargeldsumme

Auf dem Hof hatten die Ermittler auch eine große Summe Bargeld sichergestellt. Da die Herkunft nicht bekannt sei, werde der inzwischen festgenommene 67 Jahre alte Vater D. auch der Geldwäsche verdächtigt. Die sechs heute erwachsenen Kinder im Alter von 18 bis 25 Jahren würden versorgt und seien an einem sicheren Ort. Ein 58-jähriger Mann, der aus Österreich stammt, ist bereits zuvor in Untersuchungshaft genommen worden.

Schreiben der Angehörigen des Vaters

Angehörige des bettlägrigen Vaters D. (67) haben jetzt eine Erklärung veröffentlicht, in der sie die Geschichte der seit neun Jahren verschwundenen sechs Kinder und ihres Vaters bestätigen. In dem Schreiben, das offenbar Geschwister und ein Sohn von van D. an den niederländischen Fernsehsender RTL Boulevard übermittelten, heißt es, dass die Familie durch ein weiteres Familienmitglied über die Ereignisse in Ruinerwold informiert worden sei.

In der Erklärung heißt es: "Die Familie hat die Ereignisse in Ruinerwold mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. In den letzten Tagen hat uns ein Familienmitglied über die Identität der gefundenen Familie informiert. Herr D. hat in den 1980er Jahren alle Verbindungen zu seiner Familie abgebrochen. Er hat uns geraten, keinen Versuch zu unternehmen, seinen Wohnort zu finden."

Drei weitere Kinder bestätigt

In dem Schreiben werden auch aktuelle Recherchen des KURIER vor Ort bestätigt. Es heißt darin: "Vor acht Jahren flohen drei Kinder von D. von der Familie in Hasselt und kontaktierten ihren Bruder aus einer früheren Ehe, die Großeltern, Onkel, Tanten und Cousins."

Die Familie habe seitdem nichts von der Existenz weiterer Kinder gewusst. Die Mutter von D. sei im Juli 2017 verstorben. Nachforschungen von zwei Notaren, um den Verbleib von D. über das Melderegister herauszufinden, hätten nichts ergeben.