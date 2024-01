Islamischer Staat ruft zu Angriffen gegen Juden und Christen auf

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat zu weltweiten Angriffen gegen Juden und Christen aufgerufen. Explizit genannt wurden in der am Donnerstag ĂŒber die ĂŒblichen Propagandawege veröffentlichten Audiobotschaft der Islamisten Europa und die USA.

