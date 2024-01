Iran: Soldat erschießt fünf Kameraden

Im Iran hat ein Soldat in einer Militäreinrichtung das Feuer auf seine Kameraden eröffnet und dabei fünf Menschen getötet. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der Provinz Kerman, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf einen Brigadegeneral in der Region berichtete.

Demnach hat der Soldat eine militärische Pflegeeinrichtung betreten und dort um sich geschossen. Das Motiv war zunächst unklar. Dem Mann gelang laut dem Bericht die Flucht.

