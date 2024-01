Über 50 Tote nach Explosion nahe Grab von totem General im Iran

In der Heimatstadt des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani hat sich an dessen 4. Todestag mindestens eine Explosion ereignet. Mindestens 53 Menschen seien dabei getötet, mehr als 70 weitere verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch unter Berufung auf den Rettungsdienst in der Stadt Kerman. Ihre Reporter sprachen von einem "entsetzlichen Geräusch". Es gab auch Berichte iranischer Medien über eine zweite Explosion.

Die Explosionen erschütterten die südliche Stadt Kerman, in der sich das Grab befindet, im Abstand weniger Minuten, wie das Fernsehen weiter berichtete. Reporter sprachen von einem "entsetzlichen Geräusch einer Explosion". Menschenmassen pilgerten zum Zeitpunkt der Explosion zu Soleimanis Grabstelle.

Laut der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Nournews explodierten "mehrere Gaskanister auf der Straße zum Friedhof". Kermans Vizegouverneur sprach von einer Terrorattacke, wie Irib berichtete.