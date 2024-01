Nach Angriffen: Pakistan droht Iran mit weiterer Vergeltung

Vorfall führte zu weiteren Konsequenzen auf diplomatischer Ebene

Wegen der Spannungen bricht der geschäftsführende Ministerpräsident von Pakistan, Anwaar-ul-haq Kakar, seinen Besuch bei Weltwirtschaftsforum in Davos ab. Auch Außenminister Jalil Abbas Jilani werde seine Auslandsreisen verkürzen, teilte das Außenministerium in Islamabad weiter mit.

Der Vorfall führte zu weiteren Konsequenzen auf diplomatischer Ebene zwischen beiden Ländern. Der Iran bestellte am Donnerstag nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim den pakistanischen Geschäftsträger ein. Zuvor hatte die Regierung in Islamabad ihren Botschafter im Iran zurückberufen und verwehrte dem Gesandten Teherans, der sich im Iran aufhielt, die Wiedereinreise ins Land.

Die Provinz Sistan-Belutschistan mit ihrer Hauptstadt Sahedan liegt im Südosten des Irans. Dort lebt die ethnische Minderheit der Belutschen, die der sunnitischen Ausrichtung des Islams angehören. Im Iran insgesamt herrscht die schiitische Glaubensrichtung vor, das Land begreift sich international als Schutzmacht der Schiiten. In der Vergangenheit gab es mehrfach Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in Sahedan und der Provinz Sistan-Belutschistan. In Pakistan wiederum sind die Sunniten die vorherrschende Religionsgruppe und die Schiiten in der Minderheit.

