Innenminister: Tote bei Erdbeben in der Türkei

Bei den Erdbeben in der Südosttürkei sind Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Montag, ohne eine Anzahl zu nennen. Zwei Beben der Stärke 7,4 und 7,9 hatten zuvor kurz nacheinander am frühen Montagmorgen den Südosten der Türkei erschüttert.

Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien.