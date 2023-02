Mehr als 1.400 Menschen dürften bei den Erdstößen in der türkisch-syrischen Grenzregion ums Leben gekommen sein, mehr als 5.000 Menschen sind verletzt. Ob sich darunter auch Österreicher befinden, ist derzeit noch unklar. Das Außenministerium teilte auf KURIER-Anfrage mit, dass sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Österreicher unter den Opfern befinden.

2.000 Österreicher in der Türkei

In der Türkei befinden sich derzeit rund 2.000 Auslandsösterreicher, davon rund 120 in den von den Erdbeben betroffenen Regionen. Außerdem sind rund 70 österreichische Reisende registriert. Weil der genaue Aufenthaltsort bei der Registrierung aber nicht angeführt werden muss, können die Zahlen laut Ministerium abweichen.

In Syrien sind im Moment rund 65 Auslandsösterreicherinnen registriert, davon knapp 50 in den vom Erdbeben betroffenen syrischen Regionen. "Es liegen uns aktuell keine Informationen über österreichische Reisende in Syrien vor. Es besteht eine Reisewarnung für ganz Syrien", heißt es seitens des Ministeriums.

Auslandsösterreicher per Mail und SMS informiert

Die registrierten Auslandsösterreicher und Reisenden aus Österreich wurden bereits per Email und per SMS kontaktiert und Hilfe bei den Vertretungen vor Ort angeboten.

Da die Lage vor Ort noch chaotisch ist, ist noch nicht endgültig geklärt, ob es vielleicht doch österreichische Opfer gibt.