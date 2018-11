Flammen-Inferno in Kalifornien forderte bereits 25 Tote

Sue Brown kam vor drei Jahren in der Hoffnung auf Ruhe und Natur ins Paradies. Die 66-Jährige wollte in der idyllisch gelegenen Kleinstadt Paradise im Norden Kaliforniens mit ihrem Mann den Lebensabend verbringen. Gestern standen die Browns mit verweinten Augen vor dem Nichts. „Wir haben nicht nur unser Haus verloren. Unsere ganze Stadt ist weg. Paradise gibt es nicht mehr“, sagte die Pensionistin gegenüber Reportern. Das sogenannte „Camp Fire“ hat in der 27. 000 Einwohner zählenden Gemeinde 750 Kilometer nördlich von Los Angeles ein Inferno ausgelöst. 25 Menschen starben bisher. Etliche davon in ihren Autos bei dem Versuch, vor den Flammen zu fliehen. Über 100 Personen werden noch vermisst. 6500 Gebäude brannten nieder.

Kleiner, aber nicht weniger dramatisch ist der Schaden rund um Los Angeles. Dort hat das „Woolsey“-Feuer bisher 150 Häuser in Schutt und Asche gelegt. In der Reichen-Enklave Malibu am Pazifik verloren Prominente wie Miley Cyrus und der Sänger Robin Thicke ihre Anwesen. Auch der deutsche Entertainer Thomas Gottschalk, der dort seit Jahren einen markanten Wohnsitz mit Windmühlenturm besaß, war nach einem Bericht der Bild-Zeitung betroffen. Gottschalk war in München, seine Frau Thea sei in ein Hotel in Los Angeles gezogen.

Andere Stars aus Film und Showgeschäft wie Kim Kardashian, die Sängerinnen Cher und Lady Gaga, Regisseur Guilermodel Toro und die Schauspieler Martin Sheen und Alyssa Milano wurden evakuiert. Sheen, der seit fast 50 Jahren in Malibu lebt, sagte: „So ein intensives Feuer habe ich noch nie erlebt.“