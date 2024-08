Indonesien: Die neue Hauptstadt mitten im Dschungel nimmt Gestalt an

Pläne für eine Verlegung der Hauptstadt wurden bereits nach der Staatsgründung gewälzt, das jetzige Projekt freilich hat gigantische Dimensionen: Auf einer Fläche von 2.560 Quadratkilometern (sechs Mal so groß wie die von Wien) sollen im Endausbau, der erst für 2045 veranschlagt ist, zwei Millionen Menschen arbeiten und wohnen (so viele wie in Wien). Die veranschlagten Kosten: Mehr als 30 Milliarden Euro.

Doch die Regierung hält an dem Vorhaben eisern fest – und preist in ihren Prospekten die neue Hauptstadt als smart und grün an: So sollen 75 Prozent des Verwaltungszentrum mit einer Million Beamten begrünt werden.