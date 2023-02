Indien: Kuh-Umarmungstag als Valentinstag-Boykott

In Indien haben einige konservative Hindus an mehreren Orten gegen den Valentinstag demonstriert. Sie argumentierten, der Tag sei gegen die indische Kultur gerichtet und riefen zum Boykott auf, wie Medien wie "India Today" am Dienstag berichteten. Zum Valentinstag schenken sich viele indische Paare inzwischen wie in westlichen L├Ąndern Schokolade und Rosen.