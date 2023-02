Zum Valentinstag: Herzförmige Insel in Kroatien steht zum Verkauf

Touristinnen und Touristen nennen sie liebevoll "Insel der Liebe": Nun steht ein Teil von Kroatiens einzigartiger herzförmiger Adriainsel zum Verkauf.

Das unbewohnte Eiland Galešnjak im Pašman-Kanal zählt zu den bekanntesten kroatischen Inseln. Ein Teil davon wird nun potenziellen Käuferinnen und Käufern zur Bebauung angeboten. "Jährlich werden mehr als eine Million Fotos auf der Insel und in ihrer Umgebung gemacht", sagt Silvestro Kardum, ein Vertreter des Eigentümers des zum Verkauf angebotenen Grundstücks.

Wohnen wie Beyonce

Auf der Insel gibt es zwar weder Hotels, Villen oder Restaurants. Bei Prominenten ist sie dennoch für Yachtausflüge beliebt. "Beyonce feierte ihren 39. Geburtstag auf der Insel und ist jedes Jahr mehrere Tage oder sogar Wochen dort", so Kardum. "Michael Jordan war letztes Jahr dort, Jeff Bezos auch." Es gebe keinen Mangel an Berühmtheiten in dieser Gegend.

Die Erlöse aus dem Verkauf würden an anderer Stelle in der Gemeinde investiert, sagte er. "Die Insel hat eine Fläche von 142.000 Quadratmetern und etwas mehr als 40.000 Quadratmeter stehen zum Preis von 13 Millionen Euro zum Verkauf", sagte er und fügte hinzu, dass jeden Tag potenzielle Käufer anrufen.