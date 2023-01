Ostsee – ganz schön anders

Es war auf Usedom und nicht auf Rügen. Diese eine Szene, die uns eine Vorstellung gab, was man so in Mecklenburg-Vorpommern machen kann, stammte aus Loriots genialem Film „Pappa ante portas“, ganz zum Schluss beim Fest zu Ehren der Schwiegermutter sind sie auf der Seebrücke. Wir dachten, irgendwo auf Rügen, aber nein, in Usedom.

Die Ostseeküste von „Meck-Pomm“ ist jetzt nicht ganz ums Eck von Österreich, aber jedenfalls eine Reise wert, weil man aus dem Staunen und Schauen gar nicht mehr rauskommt. Fälschlicherweise haben wir zum Beispiel immer mit Meeresküsten Trockenheit, Hitze und späte Abendessen verbunden. Aber nein, auf Rügen gibt’s Kuhweiden und Karottenäcker, und dahinter weißen Sandstrand, manchmal mit Steilküste. Und zauberhafte bis mondäne Seebäder. Und köstliche Fischbrötchen. Und blitzende Kreidefelsen, unverändert, seitdem sie 1818 Caspar David Friedrich gemalt hat. Und uralte Hansestädte. Und eine Geschichte, die weit zurückgeht. Sogar alpine Hüttengaudi in alten Nazi-Bauten gibt es inzwischen. Und Wirbel oder Ruhe, ganz wie man möchte. Kurzum: Es ist ganz schön anders.