Wenn ein Kind 40 Euro und falsche Versprechen kostet

In 18 Jahren als Kinderrechtlerin in Indien erlebt man viele grausame Lebensgeschichten, das wird im Gespräch mit der Nonne Subeshna Thapa in Wien klar.

Verarmte Eltern, die eins ihrer fünf, sechs Kinder hergeben - in der Hoffnung, damit den anderen zumindest eine winzige Chance auf eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Mittelmänner, die der Familie falsche Versprechen und umgerechnet 40 Euro geben und die Kleinen dann mitnehmen - an Orte, die die Angehörigen oft nicht kennen.

Und die Buben und Mädchen selbst, die auf Teeplantagen, als Küchenhilfen oder Reinigungspersonal ausgebeutet, geschlagen, vergewaltigt werden - und mit dem Wissen aufwachsen müssen, dass die eigenen Eltern sie verkauft haben.

Kinder, die auf Tischen schlafen

Ruhig, aber bestimmt, erzählt Thapa von Kindern, die durstig, hungrig und auch krank zum Teil tagelang durcharbeiten müssen. Oder die in Restaurants schuften und dann auf den Tischen schlafen, weil sie keine Betten haben.