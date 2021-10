Inder ließ Kobra auf Ehefrau los und muss lebenslang ins Gefängnis

Mehr als 100.000 Menschen sterben laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) jährlich an dem Biss von Giftschlangen. Allein in Indien sind es mehr als 46.000 Menschen pro Jahr.

Dabei werden Schlangen, allen voran die Kobra, in Indien als Gottestiere verehrt. Die Königskobra gilt als Insignie von Gott Shiva. Dieser trägt die Schlange als Fruchtbarkeitssymbol um den Hals. Eine Schlange zu töten würde ein schlechtes Karma nach sich ziehen, sagt der hinduistische Glaube, und wird daher in Indien unterlassen.

Jedes Jahr im Sommer feiern Hindus übrigens den Festtag der Schlange, genannt Naga Panchami. An diesem Tag wird in die lokalen Tempeln gepilgert, den Schlangengottheiten gedacht und die giftigen Reptilien mit Milch und Süßigkeiten verwöhnt.