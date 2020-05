Inder starb nach angeblich acht Jahrzehnten ohne Nahrung

In Indien ist ein 90-jähriger Yogi gestorben, der nach eigenen Angaben seit seiner Kindheit nichts mehr getrunken und gegessen hatte. Prahlad Jani sei am Dienstag zu Hause an Altersschwäche gestorben, sagte sein direkter Nachbar Sheetal Chaudhary. Jani sei ins Krankenhaus gebracht, dort von den Ärzten aber für tot erklärt worden.

Prahlad Jani war 2013 einer der Protagonisten des österreichischen Kinofilms "Am Anfang war das Licht", einer umstrittenen Dokumentation zum Thema "Lichtnahrung".