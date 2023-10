Im Mietwagen: Seriendieb "pendelte" von Deutschland nach Graz

Ein 38-Jähriger ist mehrmals für Taschendiebstähle extra mit einem Mietwagen aus Deutschland nach Graz gereist, um in der steirischen Landeshauptstadt innerhalb kurzer Zeit mehrere Personen zu bestehlen. Dann verschwand er wieder, um Wochen später erneut zuzuschlagen.

Die Polizei hat den Verdächtigen nun mittels Fotoabgleich in der deutschen Stadt Heidelberg ausgeforscht, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

➤ Mehr lesen: NÖ: Dreister Dieb räumte Kassen in Regionalladen leer