Dieb des Brustkreuzes von Papst Benedikt gefasst

Bayerische Ermittler haben den mutmaßlichen Dieb des im bayerischen Traunstein gestohlenen Brustkreuzes des verstorbenen Papstes Benedikt XVI. gefasst. Es handle sich um einen als Seriendieb bekannten 53 Jahre alten Mann aus Tschechien, teilte das bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Freitag in München mit. Dieser sei mittlerweile von Tschechien ausgeliefert worden und sitze in Traunstein in Untersuchungshaft. Wo das Brustkreuz ist, verrate der Mann bisher aber nicht.

Der zu Silvester gestorbene Papst hatte viele Jahre seines Lebens in Traunstein verbracht und der von ihm als "heimatliche Pfarrkirche" bezeichneten Gemeinde Sankt Oswald eines seiner Brustkreuze vermacht. Dieses wurde in der Kirche ausgestellt, wo die Pektorale dann am 19. Juni aus einer Vitrine gestohlen wurde.

