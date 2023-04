Erzbischof Gänswein will "einseitiges Bild von Benedikt" korrigieren

In seinem Buch "Nichts anderes als die Wahrheit" beschreibt der deutsche Erzbischof Georg Gänswein das nicht immer konfliktfreie Miteinander des verstorbenen Papstes Benedikt XVI. und dessen Nachfolger Papst Franziskus. Das Werk war unmittelbar nach dem Tod von Joseph Ratzinger auf Italienisch erschienen. Schon im Vorfeld gab es heftige Kritik daran. Einige sehen darin eine direkte Abrechnung mit Papst Franziskus, der Gänswein als Präfekten des Päpstlichen Hauses Anfang 2020 beurlaubt hatte.

Aktuell ist Gänswein auf Tour im deutschsprachigen Raum, um das Buch zu bewerben. In der ZiB2 am Montagabend beschwichtigt er: Er habe " ehrlich geschrieben" und "berichtet, was ich erlebt habe". Es sei weder seine Absicht gewesen, Papst Franziskus zu kritisieren und könne auch keine derartige Kritik erkennen.