NÖ: Dreister Dieb räumte Kassen in Regionalladen leer

An zwei Spendenkassen hat sich ein bislang unbekannter Einbrecher in einem Regionalladen in Eichgraben im Bezirk St. Pölten-Land bedient. Ein auffälliger vollbärtiger Mann, der am Dienstag der Vorwoche gegen 20 Uhr am Abend in den Laden eingedrungen ist, ist dringend tatverdächtig.

Dass er bei seiner Tat gefilmt wurde, dürfte der Fremde nicht bemerkt haben.