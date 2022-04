Der Hafen von Triest zieht weiterhin innovative Projekte an. So wird in den Gewässern vor dem Hafen eine Weinkellerei eingerichtet. Dabei handelt es sich um ein zukunftsweisendes Projekt nicht nur für den Weinsektor der Region, sondern auch für Anwendungen für wissenschaftliche Studien.

Die Idee stammt von Parovel, einem Unternehmen mit Sitz in der friaulischen Ortschaft San Dorligo della Valle. Der Weinproduzent hat eine sechsmonatige Seekonzession für eine Fläche von 67 Quadratmetern auf dem Grund der Gewässer vor dem Hafen von Triest erhalten. Hier soll ein Unterwasser-Weinkeller geschaffen werden, wo 14 Stahlkisten für die Lagerung des Weins aufgestellt und bis zu einer Tiefe von etwa 22 Metern versenkt werden.

Unterwasserreifung

Spanien, Frankreich, Kroatien und einige italienische Regionen haben bereits mit der Methode der Unterwasserreifung experimentiert. Nach Ansicht der Experten sind die Vorteile beträchtlich, sowohl was die Stabilität der Reifung durch den Unterwasserdruck als auch die mehr oder weniger konstante Temperatur betrifft.

"Wir haben uns für eine kleine Produktion von Glera-Trauben (die Traube, aus der der Prosecco DOC gewonnen wird, Anm.) entschieden, die auf einem Stück Land am Golf von Triest angebaut wird. Die Weinlese 2021 hat uns eine hervorragende Ernte beschert, die es uns ermöglichte, den Prosecco Trieste DOC, einen hochwertigen und typischen Schaumwein, zu produzieren", berichtete Elena Parovel, Leiterin des auf die Herstellung von einheimischen Weinen und Olivenöl spezialisierten Unternehmens Parovel. 5.000 Flaschen sollen nun sechs Monate lang auf dem Meeresgrund im Golf von Triest ruhen. Wieder an der Oberfläche sind sie bereit, verkostet zu werden.