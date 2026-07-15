Verspätungen, Streckensperren oder ausgefallene Klimaanlagen: Die Deutsche Bahn steht immer wieder in der Kritik. Doch was sich am Samstag in einem ICE L, einem der neuen Fernzüge des Bahnunternehmens, ereignet hat, sorgt derzeit für viel Zuspruch in den sozialen Medien. Der Grund dafür ist ein Lokführer, der Eigeninitiative bewies, als während der Fahrt von Westerland (Sylt) nach Berlin das Toilettenpapier an Bord ausging. Kurzerhand legte er einen ungeplanten Zwischenstopp in Hamburg-Bergedorf ein, flitzte zum nahegelegenen Supermarkt und kehrte wenig später mit drei Packungen Klopapier zum Zug zurück.

Klopapier leer: Zugchef kaufte Nachschub Ein Mitreisender filmte die Szene und veröffentlichte die Aufnahme unter dem Motto „Mitarbeiter des Monats“ auf Instagram. Über 760.000 Mal wurde das Reel von @mistercurly bereits aufgerufen. Darauf ist zu sehen, wie ein Bahnmitarbeiter mit drei Packungen Toilettenpapier die Treppen zum Bahnsteig hinaufeilt und anschließend wieder in den Zug einsteigt. Währenddessen nutzen Passagiere den kurze Halt für eine Pause oder etwas frische Luft.

Zu dem Video findet er lobende Worte für den Einsatz des Personals: „Der Zugchef ließ den ICE in Bergedorf stoppen, raste in einen nahen Supermarkt und kaufte für uns Reisende neues Toilettenpapier. Man kann darüber schmunzeln. Man kann mit den Augen rollen und sich fragen, wie der Bahn so etwas überhaupt passieren kann. Ich nehme aus dieser Geschichte etwas anderes mit: Organisationen funktionieren nicht allein durch Handbücher und Prozesse. Sie funktionieren, weil Menschen Eigenverantwortung zeigen, pragmatische Lösungen finden und sich nicht hinter Zuständigkeiten verstecken.“

Warum gab es kein Toilettenpapier mehr? Gegenüber TAG24 bestätigte eine Konzernsprecherin der Deutschen Bahn den „ungeplanten Zwischenstopp“ in Hamburg-Bergedorf und lieferte die Erklärung für den Toilettenpapier-Engpass: „Üblicherweise wird der Bestand der Verbrauchsmaterialien von unserem Dienstleister bei der Bereitstellung des Zuges vorgenommen und überprüft. Leider kam es hier zu einem kurzfristigen Ausfall.“ Der Supermarkt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Hamburg-Bergedorf war offenbar die schnellste Möglichkeit, neues Toilettenpapier zu besorgen. Der kurze Zwischenstopp führte zwar zu einer minimalen Verzögerung, ermöglichte den Reisenden aber wieder die Nutzung der Toiletten.