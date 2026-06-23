Stillstand: Deutschlandweiter Zugverkehr gestoppt

Eine bundesweite Störung im Zugfunk hat am Dienstagabend den Bahnverkehr in Deutschland weitgehend lahmgelegt, wie mehrere deutsche Medien berichteten.

Zahlreiche Züge mussten ihre Fahrt unterbrechen oder den nächsten Bahnhof ansteuern.

Alle Zugfahrten betroffen

Das Bahnunternehmen Metronom teilte mit, dass aufgrund des Ausfalls des Zugfunks alle Zugfahrten betroffen seien. Fahrgäste wurden aufgefordert, vorerst keine Reisen anzutreten. Auch mehrere Regional- und S-Bahn-Betreiber meldeten erhebliche Einschränkungen.