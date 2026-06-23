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Stillstand: Deutschlandweiter Zugverkehr gestoppt
Eine Störung im Zugfunk hat den Bahnverkehr in Deutschland am Dienstagabend lahmgelegt.
Eine bundesweite Störung im Zugfunk hat am Dienstagabend den Bahnverkehr in Deutschland weitgehend lahmgelegt, wie mehrere deutsche Medien berichteten.
Zahlreiche Züge mussten ihre Fahrt unterbrechen oder den nächsten Bahnhof ansteuern.
Alle Zugfahrten betroffen
Das Bahnunternehmen Metronom teilte mit, dass aufgrund des Ausfalls des Zugfunks alle Zugfahrten betroffen seien. Fahrgäste wurden aufgefordert, vorerst keine Reisen anzutreten. Auch mehrere Regional- und S-Bahn-Betreiber meldeten erhebliche Einschränkungen.
Die Störung führte laut Angaben der Verkehrsunternehmen zu massiven Verspätungen und Ausfällen im gesamten Bundesgebiet. Die Ursache war zunächst unklar.
Die Deutsche Bahn erklärte, ihre Techniker arbeiteten "mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben".
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