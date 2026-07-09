Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

Vierjähriges Kind in Deutschland von Hund totgebissen

Das Kind erlitt mehrere Bisswunden und starb noch vor Ort. Notfallseelsorger kümmern sich um die Mutter.
09.07.2026, 07:31

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Leuchtendes Notarzt-Schild mit orangefarbenem Blinklicht auf einem Einsatzfahrzeug.

Zusammenfassung

  • Ein vierjähriges Kind ist in Osternienburger Land in Sachsen-Anhalt von einem Hund gebissen worden und gestorben.
  • Laut Polizei kam es in der Ortschaft Drosa am Mittwochnachmittag zu mehreren Bissen, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.
  • Notfallseelsorger betreuten die Mutter des Kindes, weitere Details zum Hergang nannte die Polizei zunächst nicht.

Ein vierjähriges Kind ist in Osternienburger Land im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt von einem Hund gebissen worden und gestorben. Es sei zu mehreren Bissen gekommen, der Notarzt habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochnachmittag in der Ortschaft Drosa.

Notfallseelsorger kümmerten sich laut Polizei um die Mutter des Kindes. Beamte der Polizei seien von einem Kriseninterventionsteam betreut worden. Weitere Details zu dem Hergang und den Umständen nannte die Polizei zunächst nicht.

„Snoopy“ starb nach Attacke: Besitzerin erhielt 15.000 Euro
Hunde im Visier: „Wenn die Leine schleift, erschieße ich ihn“
Notruf am Berg: Hund musste nach Biss von Giftschlange gerettet werden
Deutschland
Agenturen, sif  | 

Kommentare