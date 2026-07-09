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Vierjähriges Kind in Deutschland von Hund totgebissen
Das Kind erlitt mehrere Bisswunden und starb noch vor Ort. Notfallseelsorger kümmern sich um die Mutter.
Zusammenfassung
- Ein vierjähriges Kind ist in Osternienburger Land in Sachsen-Anhalt von einem Hund gebissen worden und gestorben.
- Laut Polizei kam es in der Ortschaft Drosa am Mittwochnachmittag zu mehreren Bissen, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.
- Notfallseelsorger betreuten die Mutter des Kindes, weitere Details zum Hergang nannte die Polizei zunächst nicht.
Ein vierjähriges Kind ist in Osternienburger Land im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt von einem Hund gebissen worden und gestorben. Es sei zu mehreren Bissen gekommen, der Notarzt habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochnachmittag in der Ortschaft Drosa.
Notfallseelsorger kümmerten sich laut Polizei um die Mutter des Kindes. Beamte der Polizei seien von einem Kriseninterventionsteam betreut worden. Weitere Details zu dem Hergang und den Umständen nannte die Polizei zunächst nicht.
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