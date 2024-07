Hotel in Mainz: Mann ersticht Ehefrau und richtet sich dann selbst

Vergangenen Freitag wurden das Spezialeinsatzkommando und das Mobile Einsatzkommando in ein Hotel in der deutschen Stadt Mainz gerufen.

Auf einem Flur des fünfstöckigen Gebäudes in der Rheinallee wurde gegen 10 Uhr eine tote Person gefunden. Eine weitere Person wurde schwer verletzt daneben aufgefunden und erlag trotz Wiederbelebungsversuchen ihren Verletzungen - noch in dem Hotel in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.