Ex-Freundin niedergestochen: Frau wollte ihn zuvor verlassen

Weil er am 21. März 2023 seiner Ex-Freundin einen Messerstich in die Lendenregion versetzt hatte, ist am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen versuchten Mordes gegen einen 59-Jährigen verhandelt worden. Er hatte 2020 in seiner ursprünglichen Heimat die um drei Jahre jüngere Frau kennen gelernt, 2022 zog sie zu ihm nach Wien. Ein Jahr später hatte sie genug von dem trinkfreudigen Mann, der flaschenweise Wodka trank und dann aggressiv wurde, wie die 56-Jährige erklärte.