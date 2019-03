Honolulu bis Neuseeland: Klima-Schulstreiks in fast 500 Städten

Die Klimaproteste nach dem Vorbild der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg sollen in eineinhalb Wochen nach Angaben der Organisatoren in fast 500 Städten überall auf der Welt stattfinden. An den internationalen Schulstreiks rund um den 15. März werden sich Demonstranten in mindestens 490 Städten in 57 Ländern beteiligen, teilte das Netzwerk "Global Strike For Future" am Montag mit.

Proteste auf allen bewohnten Kontinenten

In Österreich gibt es nach Angaben des Netzwerks bisher Eintragungen der Städte Innsbruck, Klagenfurt und Wien für Demonstrationen. Es sei außerdem möglich, dass in weiteren Städten Kundgebungen stattfinden werden, die bisher noch nicht aufgelistet worden seien, sagte ein Sprecher des Netzwerks. Demnach sind Klimaproteste auf allen bewohnten Kontinenten geplant, der westlichste in Honolulu auf Hawaii, der östlichste im neuseeländischen Palmerston North.