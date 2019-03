Tausende Schüler demonstrierten mit Greta Thunberg in Hamburg

"Deutsche Schulstreikenden haben bereits Geschichte geschrieben."

Bereits im Vorfeld gingen Schüler in Hamburg auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Thunberg war schon vor ihrem Besuch in Deutschland begeistert darüber, wie viele deutsche Schüler sich ihrer Protestaktion angeschlossen haben. „Was in Deutschland passiert ist, stimmt mich unglaublich hoffnungsvoll. Und die deutschen Schulstreikenden haben bereits Geschichte geschrieben“, sagte die 16-jährige Schwedin vor ihrer Teilnahme am Schulstreik in Hamburg an diesem Freitag. „Deshalb ist es eine große Ehre für mich, an ihrer Seite zu stehen.“