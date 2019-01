Mach's wie Greta: So fordern Kinder eine Zukunft für das Klima

Georg ist 10 Jahre alt und will keine Billig-T-Shirts mehr tragen. Die werden unter schlechten Bedingungen für die Umwelt und für die Menschen produziert, sagt er seiner Mutter. Dann hat er lieber weniger zum Anziehen.

Mit ihrem Protest gegen die Klimaerwärmung hat die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg für viel Aufsehen gesorgt, auch bei Georg. Seit August ist sie jeden Freitag unter dem Motto #fridaysforfuture auf Schulstreik. „Ich will, dass ihr in Panik geratet, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre“, sagte sie der Erwachsenenwelt vergangene Woche beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos.