Projekte: Jugendliche engagieren sich für die Umwelt

Der Klimawandel macht vielen jungen Menschen Angst. Sie wollen ihn aber nicht nur beklagen, sondern aktiv dagegen etwas unternehmen. Und da gibt es einige Aktivitäten – nicht nur in Österreich.

Kinder pflanzen z.B. Bäume. Die Idee hatte 2006 der damals neunjährige Felix Finkbeiner aus Bayern, nachdem er ein Referat gehalten hatte. Sein Ziel damals: eine Million Bäume sollten in jedem Land gesetzt werden. Mittlerweile hat die von ihm gegründete Organisation „Plant for the Planet“ unglaubliche 14 Milliarden gepflanzt.

Eine rein österreichische Initiative, Jugendlichen das Thema näher zu bringen ist das Projekt „Schüler gestalten Wandel“. In Schulen wird nicht nur darüber diskutiert, wie man selbst nachhaltiger leben kann. Die Jugendlichen legen in Diskussionsgruppen mit Politikern, Unternehmern und Meinungsbildern ihre Positionen dar und finden auch Gehör.