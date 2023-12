Hochwasser in Deutschland, in Budapest tritt Donau übers Ufer

Österreich dürfte verschont bleiben

Auch in Österreich sorgte das Sturmtief "Zoltan" für heftige Niederschläge, Sturmschäden und Chaos im Bahn- und Straßenverkehr.

➤ Mehr zu den Einsätzen am Freitag lesen Sie hier: Sturm sorgte für Hunderte Einsätze: In NÖ wurde Jäger von Baum erschlagen

Die Wasserpegel stiegen laut Ministerium für Land- und Forstwirtschaft vereinzelt spürbar an, etwa an mehreren Messstellen in Oberösterreich an der Grenze zu Deutschland und Tschechien. Auch die Donau führte in den vergangenen Tagen deutlich mehr Wasser, die Wasserstände sinken aber bereits.

Besonders viel Wasser führen zur Zeit noch der Ossiacher See in Kärnten, der Fuschlsee in Salzburg und die March in Niederösterreich. Kleinräumige Überflutungen von Bächen sind zwar möglich, eine derart dramatische Situation wie in Deutschland dürfte Österreich jedoch erspart bleiben.