Hochstaplerin Anna Sorokins neuester Coup

Der berüchtigten Hochstaplerin, Betrügerin und Zechprellerin Anna Sorokin ist es offenbar gelungen, ihrer Abschiebung nach Deutschland zu entgehen. Wann die amerikanische Einwanderungsbehörde den nächsten Versuch macht, die 31-Jährige abzuschieben, blieb vorerst offen.

Anna Sorokin ist auf ihre Art hochbegabt. Die gebürtige Russin mit deutschem Pass führte sich am Flughafen in Newark in New Jersey so unmöglich auf, dass sie die Fluggesellschaft United Airlines als Sicherheitsrisiko ansah und nicht an Bord der Linienmaschine ließ.

Luxusurlaub am Wörthersee

Wieder ein genialer Schachzug der Hochstaplerin, die unter dem falschen Namen Anna Delvey in der New Yorker High Society ziemlich bekannt war und alle Gutgläubigen an der Nase herumgeführt hatte. Sorokin, die auch bei einem Luxusurlaub am Wörthersee keine einzige Rechnung bezahlt hatte, verbrachte mehr als vier Jahre in einem New Yorker Gefängnis. Die Betrugssumme belief sich auf rund 275.000 Dollar, weil nicht alles eingeklagt wurde. Noch während des Prozesses unterzeichnete sie einen Vertrag mit Netflix und ist seit der Verfilmung ihrer abenteuerlichen Geschichte ein Weltstar. Die Serie heißt „Inventing Anna“ und läuft seit Februar 2022.

Der russische Vater war Lastwagenfahrer

Anna Sorokin wurde in Russland geboren, kam mit 16 Jahren nach Deutschland und wuchs im nordrhein-westfälischen Eschweiler auf. Ihr Vater war Lastwagenfahrer. Im Jahr 2013 kam sie nach Manhattan und gab sich dort als Millionenerbin aus. Mit ihrer nicht unintelligenten Masche wurde sie bald von einer einflussreichen Persönlichkeit zur nächsten weitergereicht. Ein Geburtstagsfest ließ sie ganz standesgemäß von einer Eventagentur organisieren. Bezahlt wurde es nie. Anna versprach Investments und wollte vor allem in der Kunstszene Fuß fassen. Für kurze Zeit war sie auch mit dem Tinder-Schwindler Simon Leviev liiert, der Frauen um mehrere Millionen betrog und sich dann nach Dubai absetzte.