Während der Hitzewelle sind in Nordfrankreich zwei 15 Monate alte Zwillinge nach ersten Ermittlungen bei sich zu Hause an Wassermangel gestorben. Die beiden Mädchen seien mittags tot in ihren Betten in Beuvrages bei Valenciennes entdeckt worden, hieß es am Montag.

Vier Geschwisterkinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren seien ebenfalls dehydriert in ein Krankenhaus gebracht worden, eines davon per Rettungshubschrauber. Die Eltern kamen in Polizeigewahrsam.