Das Jahr 2024 wird in die Geschichte eingehen, da seit Jahresbeginn weltweit 15 nationale Hitzerekorde gebrochen wurden, so der Klimahistoriker Maximiliano Herrera . Zusammen mit 130 monatlichen nationalen Temperaturrekorden und unzähligen lokalen Höchstwerten , die von der Arktis bis zum Südpazifik verzeichnet wurden, zeigt sich eine alarmierende Intensivierung der Wetterextreme, berichtet der britische Guardian am Mittwoch.

Herrera beschreibt das Ausmaß der Hitze als beispiellos: „Diese Menge an extremen Hitzeereignissen übersteigt alles, was man je zuvor gesehen oder für möglich gehalten hat .“ Von Februar bis Juli 2024 wurden die meisten Rekorde aufgestellt. Dies ist besonders besorgniserregend, da die extreme Hitze des Vorjahres größtenteils auf eine Kombination aus menschlicher Erwärmung und dem natürlichen El Niño zurückzuführen war.

Neue Rekorde

Im Laufe des Jahres wurden in zahlreichen Ländern Temperaturrekorde gebrochen, darunter Mexiko mit 52°C in Tepache, Ägypten mit 50,9°C in Assuan, und Ghana mit 44,6°C in Navrongo. Diese Rekorde sind nicht nur erstaunliche Spitzenwerte, sondern sie sprengen alle bisherigen Statistiken. Auch Regionen wie die Cocos-Inseln, Costa Rica, Komoren, Kongo und viele weitere haben ihre historischen Höchsttemperaturen erreicht oder übertroffen.

Der Direktor des Copernicus Climate Change Service, Carlo Buontempo, warnt, dass kein Ende dieser extremen Temperaturen in Sicht ist. „Selbst wenn diese Serie von Extremen endet, werden wir weiterhin neue Rekorde sehen, solange wir nicht aufhören, Treibhausgase in die Atmosphäre zu emittieren.“