"Herzschlag"-Gesetz: Aus für Missouris einzige Abtreibungsklinik

Rechtslage

Seit dem Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs von 1973 sind Abtreibungen in den USA legal. Die Gesetzesinitiativen "Herzschlag" sind derart angelegt, dass sie verfassungswidrig sind. Gegner von Abtreibungen wollen auf diese Weise eine Neubegutachtung der Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch anstoßen.

Netflix greift ein

Im Bundesstaat Georgia regt sich inzwischen immer mehr Widerstand gegen die geänderten Gesetze.Am Dienstag erklärte der für die Produktion zuständige Netflix-Manager Ted Sarandos, der Konzern werde in einem ersten Schritt juristische Maßnahmen gegen das Gesetz finanzieren. "Wir haben viele Frauen, die an Produktionen in Georgia arbeiten, deren Rechte, zusammen mit Millionen anderer, durch dieses Gesetz stark eingeschränkt werden", erklärte Sarandos.

Netflix werde zusammen mit der Bürgerrechts-Organisation ACLU juristisch gegen das sogenannte "Herzschlag"-Gesetz vorgehen. Weitere drei unabhängige Medien-Produktionsfirmen kündigten indes an, keine Geschäfte mehr in und mit Georgia zu machen, solange das Gesetz nicht zurückgenommen werde. Wie der Dachverband der US-Film-Industrie "Motion Picture Association of America", berichtet, hängen allein in Georgia rund 92.000 Arbeitsplätze von der Branche ab.