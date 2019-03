Sprengerin der Ketten: Der Kampf gegen Kinderehen in den USA

Kein Mindestalter für Ehen

Nach Recherchen der Bewegung „Unchained At Last“ wurden alleine in den Jahren 2000 bis 2010 176.000 Ehen mit Minderjährigen in 38 amerikanischen Bundesstaaten geschlossen. Von den übrigen zwölf gibt es keine zugänglichen Aufzeichnungen, rechnet man die Zahlen jedoch hoch, kommt man fast auf eine Viertelmillion Ehen. Das kommt einer „staatlich sanktionierte Vergewaltigung Minderjähriger“ gleich, sagt Fraidy Reiss, ihres Zeichens Gründerin der Bewegung, die sich für das Verbot von Kinderehen in den USA einsetzt. Grund für die rechtliche Legitimation ist ein dehnbares oder gänzlich fehlendes Mindestalter zur Eheschließung: Stimmt ein Elternteil oder der Vormund zu, ist in Massachusetts eine Ehe schon ab 12 möglich, in anderen Staaten „erst“ ab 14 und in 23 Staaten gibt es überhaupt kein Mindestalter – Kinder sind also nicht geschützt. Viele Amerikaner wissen das nicht.